Ayçiçek yağını 34,90'dan satmaya başladılar! Duyan koştu
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirim devam ediyor. Tarım Kredi'de 1 litre ayçiçek yağı 34,90'dan satılmaya başlandı.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 16-30 Kasım tarihleri arasında birçok gıda ve temizlik ürünü uygun fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunulacak. Tuvalet kağıdı, bulaşık deterjanı, ayçiçek yağı gibi ürünler 30 Kasım'a kadar indirimde olacak.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yüzde 30 indirim uygulanıyor. Kampanya 16 Kasım itibarıyla başladı ve 30 Kasım'a kadar geçerli olacak. Ayçiçek yağı 34,90 TL'den satılacak.
Ekonomi
Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı