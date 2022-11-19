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Ekonomi Ayçiçek yağını 34,90'dan satmaya başladılar! Duyan koştu
Ekonomi

Ayçiçek yağını 34,90'dan satmaya başladılar! Duyan koştu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirim devam ediyor. Tarım Kredi'de 1 litre ayçiçek yağı 34,90'dan satılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 10:00:00 -
Ayçiçek yağını 34,90'dan satmaya başladılar! Duyan koştu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 16-30 Kasım tarihleri arasında birçok gıda ve temizlik ürünü uygun fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunulacak. Tuvalet kağıdı, bulaşık deterjanı, ayçiçek yağı gibi ürünler 30 Kasım'a kadar indirimde olacak.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yüzde 30 indirim uygulanıyor. Kampanya 16 Kasım itibarıyla başladı ve 30 Kasım'a kadar geçerli olacak. Ayçiçek yağı 34,90 TL'den satılacak.

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