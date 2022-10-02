Ayçiçek yağında büyük indirim! Fiyatı duyan oraya koştu

Artan ayçiçek yağı fiyatı sonrası zincir marketlerde ayçiçek yağı fiyatları yakından takip ediliyor. Tarım Kredi 5 lt ayçiçek yağı fiyatı da listede yerini aldı. Peki, ayçiçek yağı ne kadar?

Son yıllarda fahiş fiyatlarla dikkat çeken ayçiçek yağı özellikle kadınlar tarafından fiyatı en merak edilen ürünlerin başında geliyor. İndirimli ayçiçek yağı aranırken BİM, A101, ŞOK, MİGROS ve Carrefoursa gibi zincir marketler zaman zaman ayçiçek yağı fiyatları için kampanyalar düzenliyor.

Artan enflasyon en çok da market fiyatlarını vurdu. Mutfağın baş köşesinde yer alan ayçiçek yağı fiyatı da en çok zamlanan ürünlerin başında yer alıyor. Hal böyle olunca ayçiçek yağı fiyatı için araştırmalar yapılıyor.

Tarım Kredi Kooperatif ayçiçek yağı fiyatı listede dikkat çekiyor. Tarım Kredi Kooperatif Market fiyat listesinde 5 litre ayçiçek yağı fiyatı 135 TL olarak yer aldı.