Ayçiçek yağına indirim yaptıklarını duyurdular

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ayçiçek yağına indirim geldi. Kooperatif Market ayrıca döviz kurundaki düşüş sonrası bazı ürünlerinde yüzde 30’a varan indirim yaptığını duyurdu.

Döviz kurundaki yükseliş sonrası marketler ürünlerine yüksek oranda zam yaptı. Hızlıca yapılan zamlar sonrası döviz kurundaki rüzgarın tersine dönmesi ile birlikte vatandaşlar fiyatlarda indirim yapılmasını istedi. Zamları hızla yapan zincir marketler indirime yanaşmazken Tarım Kredi Kooperatif marketinden indirim haberi geldi.

Kooperatif Market Ayçiçek yağında indirim başta olmak üzere bazı ürünlerinde yüzde 30’a varan indirimi açıkladı. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini duyurdu.

İndirim gelen ürünler

Tarım Kredi Ayçiçek Yağı 5 lt 105.90 TL

Anadolu Kırmızı Mercimek 1 Kg. 10,90 TL

Anadolu Un 1 kg 6.90 TL

Anadolu Osmancık Pirinç 2.5 kg 22.25 TL

Anadolu Nohut 1 kg 9.90 TL

Tiryaki Siyah Çay 1000 gr. 31.90 TL

Elit Ultra Çamaşır Suyu 1000 ml 6.90 TL

Sleepy Çocuk Bezi Çeşitleri 39.90 TL