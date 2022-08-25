Ayçiçek yağı ne kadar güncel? Ayçiçek yağı hangi markette ne kadar?

Son bir yıldır ayçiçek yağındaki artış dikkatleri üzerine çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Tarım Kredi marketlerinde yaklaşık 40 üründe önemli indirimler yapıldı. İndirim uygulanan ürünlerin başında ise ayçiçek yağı geliyor. Vatandaşlar ise hangi marketlerde ayçiçek yağının ne kadara kaça satıldığını araştırıyor. Peki, en ucuz ayçiçek yağı hangi markette? En hesaplı kaliteli ayçiçek yağı hangi markette satılıyor?