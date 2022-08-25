Ayçiçek yağı ne kadar güncel? Ayçiçek yağı hangi markette ne kadar?
Son bir yıldır ayçiçek yağındaki artış dikkatleri üzerine çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Tarım Kredi marketlerinde yaklaşık 40 üründe önemli indirimler yapıldı. İndirim uygulanan ürünlerin başında ise ayçiçek yağı geliyor. Vatandaşlar ise hangi marketlerde ayçiçek yağının ne kadara kaça satıldığını araştırıyor. Peki, en ucuz ayçiçek yağı hangi markette? En hesaplı kaliteli ayçiçek yağı hangi markette satılıyor?
Ayçiçek yağı mutfakların olmazsa olmazlarındandır. Son bir yılda ayçiçek yağı fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Vatandaşlar ise en hesaplı yağın hangi markette satıldığını araştırıyor.
Ayçiçek yağı ne kadar güncel? Ayçiçek yağı hangi markette ne kadar?
Tarım Kredi Marketleri
Anadolu Ayçiçek Yağı 1 LT 33,50 TL
Anadolu Ayçiçek Yağı 2 LT 64,50 TL
Anadolu Ayçiçek Yağı 5 LT 149,99 TL
Carrefour SA
Yudum Ayçiçek Yağı 1 LT 56,50 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 1 LT 42,25
Carrefour Ayçiçek Yağı 1 LT 34,50 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 2 LT 98,50 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 2 LT 89,25
Carrefour Ayçiçek Yağı LT 64,50 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 5 LT 199,90 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 5 LT 193,90
Carrefour Ayçiçek Yağı 5 LT 147,00 TL
Şok Market
Evin Ayçiçek Yağı 1 LT 35,50 TL
Evin Ayçiçek Yağı 2 LT 66,50 TL
Evin Ayçiçek Yağı 5 LT 152,50 TL
A101 Market
Sırma Ayçiçek Yağı 1 LT 34,90 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 1 LT44,90 TL
Komili Ayçiçek Yağı 1 LT34,90 TL
Vera Ayçiçek Yağı 1 LT 35,50 TL
Sırma Ayçiçek Yağı 2 LT 67,50 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 2 LT79,00 TL
Vera Ayçiçek Yağı 2 LT 66,00 TL
Dare Ayçiçek Yağı 3 LT 84,90 TL
Sayfa Ayçiçek Yağı 3 LT 99,90 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 5 LT 159,00 TL
Migros
Yudum Ayçiçek Yağı 1 LT 35,90 TL
Yudum Ziyafet Ayçiçek Yağı 1 LT 56,90 TL
Migros Ayçiçek Yağı 1 LT 34,50 TL
Orkide Ayçiçek Yağı 1 LT 39,30 TL
Komili Ayçiçek Yağı 1 LT48,50 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 2 LT 92,50 TL
Yudum Ziyafet Ayçiçek Yağı 2 LT 83,69 TL
Migros Ayçiçek Yağı 2 LT 64,50 TL
Orkide Ayçiçek Yağı 2 LT 74,90 TL
Komili Ayçiçek Yağı 2 LT91,50 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 4 LT 163,90 TL
Orkide Ayçiçek Yağı 3 LT 119,50 TL
Komili Ayçiçek Yağı 4 LT129,90 TL