Ayçiçek yağı için şok eden fiyat! Görenlerin ağzı açık kaldı

Rusya- Ukrayna savaşını bahane eden bazı marketler ayçiçek yağına zamlar yaptı. 170 hatta 200 liralara kadar dayanan yağ fiyatları için bazı marketlerden ilginç kampanyalar geliyor.

Bir zincir market, ayçiçek yağını 'ucuz' diyerek yarım litre satmaya başladı.

Kampanya adı altında satılan ayçiçek yağının yarım litesi 26,95 liradan satışa sunuldu.

Ayçiçek yağının yarım litresinin fiyatını gören vatandaşlar şaşkına döndü.

26,95 liralık ayçiçek yağını 5 litreye tamamlamak için 10 adet almak gerekiyor. Bu da 269,5 liraya geliyor.