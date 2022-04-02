Ayçiçek yağı için şok eden fiyat! Görenlerin ağzı açık kaldı
Türkiye'nin ayçiçek yağı konusunda herhangi bir sorununun bulunmadığı yönünde açıklamalar gelse de diğer taraftan zamlar sürüyor. Bir zincir market ayçiçek yağını yarım litre satmaya başladı. Kampanya adı altında satılan yağın fiyatı ise 26,95 olarak duyuruldu.
Rusya- Ukrayna savaşını bahane eden bazı marketler ayçiçek yağına zamlar yaptı. 170 hatta 200 liralara kadar dayanan yağ fiyatları için bazı marketlerden ilginç kampanyalar geliyor.
Bir zincir market, ayçiçek yağını 'ucuz' diyerek yarım litre satmaya başladı.
Kampanya adı altında satılan ayçiçek yağının yarım litesi 26,95 liradan satışa sunuldu.
Ayçiçek yağının yarım litresinin fiyatını gören vatandaşlar şaşkına döndü.
26,95 liralık ayçiçek yağını 5 litreye tamamlamak için 10 adet almak gerekiyor. Bu da 269,5 liraya geliyor.