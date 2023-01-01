Ayçiçek yağı fiyatlarında indirim! TMO 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatı düştü: Gören duyan akın ediyor

Ayçiçek yağı yıl içerisinde en çok zamlanan ürünler arasında yer alırken, ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan artışlar pek çok vatandaşın geçim derdi içerisine girmesine neden olmuştu.

Ayçiçek yağı fiyatları vatandaşın var olan geçim mücadelesinin üzerine binmesine neden olurken, ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan artışlar market sahiplerinin de büyük ölçüde etkilenmesine neden olmuştu.

Bazı market sahipleri ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan artışlar dolayısıyla ayçiçek yağı satışını durdurma kararı alırken, bazı market sahipleri ayçiçek yağı satışına kota koyma kararı almıştı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) raporunda: Ekim alanlarında yeni ürünler boy gösterdi. Çiftçilerin özellikle pamuk ve ayçiçeği yerine buğday, arpa ürüne rağbet ediyor.

Ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan zamlı süreç sonrasında o market ayçiçek yağında büyük indirim düzenledi...

Ayçiçek yağı zamlarından sonra vatandaşa ilaç gibi gelecek olan indirim PTT AVM'den geldi. medyatava'nın haberine göre: PTT AVM TMO 5 litrelik teneke ayçiçek yağını 135 TL'den satışa koydu. Piyasaya oranla oldukça düşük bir meblağ olurken, vatandaş bu indirimi büyük ilgi gösterdi.

Ayçiçek yağı satın alacaklar, ayçiçek yağını çok daha düşük meblağlardan satın alabilmek için PTT AVM'yi tercih edebilir.