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Ekonomi Ayçiçek yağı fiyatları resmen değişti! İşte yeni fiyatlar...
Ekonomi

Ayçiçek yağı fiyatları resmen değişti! İşte yeni fiyatlar...

Gümrük vergisinin sıfırlanmasının ardından ayçiçek yağı fiyatları az da olsa gerilemeye başladı. Karar sonrası marketlerdeki etiketler değişirken Şubat ayında ise indirimlerin artması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 09:35:00 -
Ayçiçek yağı fiyatları resmen değişti! İşte yeni fiyatlar...

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte dünyada yaşanan ayçiçeği yağı sıkıntısı, Türkiye'de de etkili oldu. Savaşın başlaması ile ihracatın durması, marketlerde fiyatların artmasına ve stokçuluğa neden oldu, fiyatlar katlandı. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı kısa sürede bazı internet sitelerinde ve marketlerde 200 lirayı aştı. Hükümet, bu artışı durdurmak için düğmeye bastı.

2023'e girmeden önce hükümet, ayçiçeği ürünlerinden alınan gümrük vergisini sıfırladı. Bu durum kısa sürede etiketlere yansıdı ve fiyatlarda düşüş gözlemlendi. Marketler etiketleri peş peşe değiştirdi. Tarım ve Kredi Kooperatiflerinde olduğu gibi diğer marketlerde de şu an için yüzde 5 ila 10 arasında indirim var.

Etiketlere az yansıdı ama devamı gelecek

Yılbaşından önce ham ayçiçeği yağı ithalatına ton başına 250 dolar, ayçiçeği çekirdeğine ise yüzde 5 vergi uygulanıyordu. İki kalemde de gümrük vergisi sıfırlandı. ATV Haber'de yer alan habere göre; atılan bu adım raflardaki fiyatlara olumlu yansıdı. 67,50 TL'ye satılan 2 litrelik sıvı yağa yüzde 5 indirim uygulandı. Yüzde 10'luk indirimle 5 litrelik sıvı yağ fiyatı ise 148,50 TL'ye düştü.

Fiyatların düşmesinden vatandaşlar memnun ancak indirimin artması ve diğer ürünlere de yansıması beklentisi var.

Ayçiçek yağının fiyatını uygun buldukları için 2 adet aldıklarını söyleyen bir vatandaş, "Fiyatların düşmesinden çok memnunuz. Umarım diğer ürünlerde de aynı şekilde fiyatlarda düşüş görürüz" diye konuştu. Bir başka vatandaş ise "Fiyatı güzel ama biraz daha düşerse daha çok memnun oluruz" dedi.

Önümüzdeki ay bu indirim oranının daha da artması ve İndirimin şubat ayı itibarıyla yüzde 15'i bulması bekleniyor.

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