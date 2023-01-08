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Gıda Ayçiçeği yağı nasıl yapılır? En kolay evde ayçiçek yağı yapılışı, malzemeleri nelerdir? Yapmayan pişman olur!
Gıda

Ayçiçeği yağı nasıl yapılır? En kolay evde ayçiçek yağı yapılışı, malzemeleri nelerdir? Yapmayan pişman olur!

Ayçiçeği bitkisinin tohumlarının preslenmesi ile üretilen Ayçiçek yağı ev yemekleri başta olmak üzere kozmetik alanında da kullanılır. Ayçiçek yağına büyük indirim marketlerden gelse de evde yapmak isteyenler olabiliyor. Peki, evde ayçiçek yağı nasıl yapılır? İşte ayçiçek yağına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

Yeniakit Publisher
2023-01-08 14:49:00 - 2023-01-08 14:52:04
Ayçiçeği yağı nasıl yapılır? En kolay evde ayçiçek yağı yapılışı, malzemeleri nelerdir? Yapmayan pişman olur!

Ayçiçek yağı nedir?

Ayçiçek yağı, ayçiçeği bitkisinin tohumlarından elde edilir ve hafif bir tada sahip açık renkli bir bitkisel yağdır. Ağırlıklı olarak beslenme amaçlı kullanılan yüksek miktarda doymamış yağ asitleri içerir. Ayrıca ilaç endüstrisinde ve biyodizel üretiminde de kullanılmaktadır. Ayçiçek yağı, dünyadaki en verimli dört bitkisel yağdan biridir.

Ayçiçek yağı faydaları

Ayçiçek yağının astıma karşı koruma, iltihabı azaltma, kolesterolü düşürme, kanseri önleme, cilt sağlığını iyileştirme, bağışıklık sistemini güçlendirme, enerjiyi artırma ve kalp sağlığını iyileştirme gibi faydaları bulunur.

Evde ayçiçek yağı tarifi

Ayçiçek yağı ayçiçek bitkisinin tohumlarının prenslenmesi ile üretilmektedir.

Öncelikle ayçiçek bitkisi pişirilerek özü alınır ve sonra prenslenerek yağı çıkartılır. Daha sonra çıkan yağ 48 ayrı bezden süzülerek yağ oluşturulur.

Gerekli malzemeler

35 kilo ayçiçek tohumu

Evde ayçiçek yağı nasıl yapılır?
35 kilo ayçiçek tohumunu 5 dakika boyunca karıştırılarak tohumlar kavrulur. Daha sonra soyulmuş ve öğütülmüş çekirdeklerden prenslenerek yağ elde edilir. Daha sonra parçacıklardan kurtulmak için süzme arıtma işlemi yapılır.

3 kilo çekirdekten 1 litre yağ çıkabiliyor.

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