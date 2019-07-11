Ayçiçeği tarlaları hem göze hem de cebe iyi geldi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 100 bin dönüm alana ekilen ayçiçeği görsel güzelliğiyle vatandaşların ilgi odağı olurken, fiyatıyla da çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Birçok tarım ürününün bir arada yetiştirilebildiği ender coğrafyalardan biri olma özelliği taşıyan Vezirköprü ilçesinde bu sene ayçiçeği üretimine de ağırlık verildi. Tütüne kota getirilmesi ve geçen sene fiyatların kilo başına 2,20 kuruştan, 2,60 kuruşa çıkması ayçiçeğine olan ilgiyi arttırdı. Geçen sene 87 bin dönüm olan ayçiçeği tarlaları bu sene 100 bin dönüme çıkarken, çiftçiler ayçiçeğinden bu sene kilo başına 3 lira gelir bekliyor. İlçenin büyük bir bölümünü kaplayan ayçiçeği tarlaları aynı zamanda doğa severler için de eşsiz manzaralar oluşturuyor.

“Ayçiçeği üretimi bu yıl arttı”

Sulu tarım arazilerinin artmasıyla verimliğin ve çeşitliliğin daha da artacağını ifade eden Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, “Ayçiçek üretimi geçen sene 87 bin dekar alanda yapılıyordu. Arazimiz çok verimli olduğunda rekoltemiz çok yüksek oldu. Ayçiçek para edince üreticilerimiz geçen yıl güzel kazandı. Ayçiçeği ekili alan şu anda da 100 bin dekar alana çıktı. Toplam 280 bin dekar ekili arazimiz var. Bu alanlarda kenevir, tütün, ayçiçeği ve pancar da dahil olmak üzere hemen hemen bütün ürünlerin üretimi yapılıyor. Şu anda sulu tarım yapıyoruz. Sulu tarım arazimizi 280 bin dekara çıkardığımız zaman rekolte de kendiliğinden yükselmiş olacak. Bu ekonomiye de katkı sağlayacak. Çiftçilerimizin yılda 2-3 ürünü alması mümkün olacak. Elimizi biran önce çabuk tutup, sulama alanlarının çoğalması için çalışıyoruz. Bu yıl 10 mahallemize daha sulama gelecek. Bunun içerisinde Yağınözü’nden Çeltek-Narlısaray bölgesi olmak üzere” dedi.

Doğaseverler ayçiçekleri arasında gezinip, fotoğraf çekiyor

Ayçiçeği, ekonomik getirisinin yanında görsel güzellik de meydana getiriyor. Yol boyunca uzanan ayçiçeği tarlaları, yeşilliklerin arasından güneş gibi parlıyor. Ayçiçeğini açmış halde yakalayan vatandaşlar da arabalarını durdurup, ayçiçekleri arasında gezipselfie yapıyorlar.

Geçen sene bin 850 çiftçi tütün ekerken, bu sene tütün ekenlerin sayısı bin 82’ye düştü. Tütün ekmeyen çiftçiler, ayçiçeğine yöneldi.