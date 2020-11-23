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Aktüel Aybüke öğretmenin annesi bir 24 Kasım'ı daha buruk geçirecek
Aktüel

Aybüke öğretmenin annesi bir 24 Kasım'ı daha buruk geçirecek

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Zehra Yalçın, kızları olmadan geçirecekleri 4. Öğretmenler Günü'nün hüznünü yaşıyor - Anne Yalçın: - "Kızımın ilk Öğretmenler Günü'nde birlikteydik. O anı hiç unutamıyorum" - "Bir sürü manevi oğlum, kızım oldu. İnsanlar çok duyarlı, Aybüke'm herkese mal oldu, herkes bağrına bastı"

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:07:45 -
Aybüke öğretmenin annesi bir 24 Kasım'ı daha buruk geçirecek

KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - Batman'ın Kozluk ilçesinde, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi, kızlarının olmadığı bir Öğretmenler Günü'nü daha buruk geçirecek.

Şehit öğretmenin annesi Zehra Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıkamada, Aybüke olmadan bir Öğretmenler Günü'nün daha geldiğini, bu özel günlerin kendisini çok üzdüğünü ve sevmediğini söyledi.

Kızıyla birlikte sadece bir kez Öğretmenler Günü kutlayabildiğini belirten Zehra Yalçın, "Kızım hiç değilse bir Öğretmenler Günü'nü yaşadı. Hayatında en çok istediği şey öğretmen olmaktı, müzik öğretmeni olmaktı. Çok şükür oldu da ve Öğretmenler Günü'nü yaşadı. Kızımın ilk Öğretmenler Günü'nde birlikteydik. O anı hiç unutamıyorum. Bütün öğretmenler tek tek şarkı söyledi ama Aybüke'nin söylemesi ayrı bir güzeldi. O yanık ve güzel sesiyle Moğusa Limanı'nı söyleyince 'Kızım, bütün arkadaşların güzel söyledi ama seninki bir ayrı güzeldi.' dedim. Çok mutlu oldu, ona çok sevindi. Allah'ım bütün öğretmenleri esirgesin, korusun. Hiçbirini zorda ve darda bırakmasın. Hepsinin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Aybüke'nin lider ruhlu olduğunu ve Kozluk ilçesindeki okulunda ilk Öğretmenler Günü'nü kutlamasını kızının hazırladığını anlatan anne Yalçın, şöyle devam etti:

"Çok güzel bir programdı, çok kalabalıktı. Salon tıklım tıklım doluydu. Gururla, sevinçle izledim yavrumu. Onların neşesi, coşkusu harikaydı. Yanında olmam ona ayrı bir mutluluk verdi. Her zaman 'Anneciğim iyi ki varsın, iyi ki yanımdasın.' derdi."

- "Mutlu oluyorum, kızımın adının her yerde yaşayacağını duyunca"

Kızının arkadaşları ve devlet yetkililerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Arkadaşları sürekli arar, gelirler. Tanımadığımız insanlar da arıyor, geliyor. Bir sürü manevi oğlum, kızım oldu. İnsanlar çok duyarlı, Aybüke'm herkese mal oldu. Herkes bağrına bastı. Herkes kabullendi. Yaşatmak için de ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kütüphaneler, okullar, ne açılacaksa adını veriyorlar. Buna çok seviniyor, mutlu oluyorum, kızımın adının her yerde yaşayacağını duyunca. Allah razı olsun hediyeler gönderiyorlar."

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.


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