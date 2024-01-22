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Yaşam Aybastı Yaylası'nda mest eden manzara
Yaşam

Aybastı Yaylası'nda mest eden manzara

Yeniakit Publisher
2024-01-22 19:29:00 -

Ordu’nun Aybastı ilçesinde bulunan menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, kar yağışının ardından da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan bin 500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü. Şehrin stresinden kurtulmak isteyen vatandaşlar karla kaplı manzaranın keyfini çıkardı.

Türkiye’nin turizm merkezlerinden olan ve menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası’nda ziyaretçiler, beyaz örtü ile kaplanan yaylada eşsiz manzarayı görüntüleyerek, kızak ve naylonlarla kayarak yaylanın tadını çıkardı. Çocukların da eğlendiği yaylada karların arasında kalan mendereseler ise adeta görsel bir şölen sundu.

Karın yağması ile büyük mutluluk yaşadığını söyleyen vatandaşlardan Sinan Kaymak, “Yaylanın bu şekilde beyazlamasını fırsat bilerek misafirlerimizle geldik. Çocuklarımız kızaklarla kayıp karın keyfini çıkarıyor. Misafirlerimiz de yaylanın imkanlarından yararlanıyor. Memnunuz, mutluyuz yayla her zamanki gibi çok güzel olmuş” diye konuştu.

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