Aybar kar fırtınasının ne olduğu merak ediliyor. Peki, aybar kar fırtınası ne zaman başlayacak ne zaman etkili olacak?

Aybar kar fırtınası nedir? İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

Aybar Kar fırtınasının kökeni Sibirya'dır. Aybar fırtınasının rotasında Türkiye yer alıyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, fırtınaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Şen, "Önümüzdeki perşembe ve cuma günleri Marmara dahil Kuzey ve Batı bölgelere Soğuk Hava girişi var. İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı görülebilir. Mart kar yağışı yoğun olur, ulaşıma dikkat. Takip edelim” dedi.