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Yaşam Aybar kar fırtınası nedir? İstanbul'da ne zaman kar yağacak?
Yaşam

Aybar kar fırtınası nedir? İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

İstanbul yıllar sonra mart ayında kar yağışı bekliyor. Peki, mart ayından kar mı yağacak? İstanbul’da kar ne zaman başlayacak? Aybar fırtınası ne oluyor?

Yeniakit Publisher
2022-03-07 10:52:00 -
Aybar kar fırtınası nedir? İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

Aybar kar fırtınasının ne olduğu merak ediliyor. Peki, aybar kar fırtınası ne zaman başlayacak ne zaman etkili olacak?

Aybar kar fırtınası nedir? İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

Aybar Kar fırtınasının kökeni Sibirya'dır. Aybar fırtınasının rotasında Türkiye yer alıyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, fırtınaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Şen, "Önümüzdeki perşembe ve cuma günleri Marmara dahil Kuzey ve Batı bölgelere Soğuk Hava girişi var. İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı görülebilir. Mart kar yağışı yoğun olur, ulaşıma dikkat. Takip edelim” dedi.

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