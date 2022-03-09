Türkiye soğuk ve yağışlı bir havanın etkisi altına giriyor. Yaklaşan Aybar fırtınası öncesinde pek çok kişi olumsuz hava koşullarının kaç gün devam edeceğini araştırmaya başladı. Peki, Aybar kar fırtınası nedir?

Aybar kar fırtınası nedir? Aybar kar fırtınası kaç gün sürecek?

Aybar kar fırtınası, Sibirya kökenlidir. Sibirya’da etkili olan fırtına Türkiye’ye doğru hareket ediyor. Fırtınanın 10 Mart Perşembe sabah saatlerinde Türkiye’ye Kuzey Marmara’dan giriş yapacağı uzmanlarca ifade ediliyor. Fırtınanın pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Aybar kelimesinin anlamı ise gösterişli, heybetli, görkemli ve korku verendir.

1987 yılının mart ayında şiddetli kar yağışı İstanbul'da etkili olmuş ve okullar iki hafta boyunca tatil edilmiş. Uzmanlar ise aybar kar fırtınasının da son derece şiddetli olacağını ifade ediyor.

Prof. Dr. Orhan Şen Kar, “Türkiye’ye yarın (perşembe ) sabah 6-7 civarında Marmara’nın kuzey ve doğusundan başlayacak. İstanbul’un kuzey ilçelerinden daha sonra Marmara’nın doğusu ve Anadolu’da da devam edecek. Sıcaklıklar 3-4 C daha düşecek. En kuvvetli Kar yağışı Cuma günü görünüyor” dedi.