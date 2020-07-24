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Gündem

Ayasofya'yı hazmedemeyen Şahan Gökbakar 'korona' bahanesiyle cemaate bakın nasıl saldırdı!

Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasıyla tüm Müslümanlar bu kutlu güne şahit olmak için ulu mabede akın ederken sosyal medyadan yaptığı provokatif paylaşımlarıyla bilinen Şahan Gökbakar skandal bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 14:01:00 - 2020-07-24 14:10:41
Ayasofya'yı hazmedemeyen Şahan Gökbakar 'korona' bahanesiyle cemaate bakın nasıl saldırdı!

Ayasofya Camii 86 yıl sonra asli hüviyetine döndürelerek yeniden ibadete açıldı.

Bu kutlu güne şahitlik yapmak isteyen Müslümanlar tarihi yarım adanın tüm cadde ve sokaklarını doldurdu. Ayasofya ve Sultan Ahmet Camii'lerini dolduran kalabalık meydanlara sığmadı.

Milletin bu sevincini hazmedemeyen Şahan Gökbakar ise provokatif bir paylaşımda bulundu.

Gökbakar'dan skandal paylaşım

Koronavirüs tedbirlerine riayet edilen Ayasofya Camii ve çevresindeki cemaati görmezden gelen Gökbakar, anlık olarak meydana girişinde çekilmiş olan bire kareyi paylaşarak "Sosyal mesafe denen saçmalığa uymayarak koronavirüse karşı dik duruş sergileyen tüm vatandaşlarımızı canı gönülden kutlarım" ifadelerini kullandı.

Gökbakar'ın Ayasofya hazımsızlığı sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

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