Gebze-Halkalı Marmaray hattı ile Ayasofya’ya gitmenin mümkün olup olmadığı araştırılıyor. Pek çok kişi “Ayasofya’ya gitmek için Marmaray’da hangi durakta inmeliyim?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.

Ayasofya’ya Marmaray ile nasıl gidilir?

Üsküdar’dan Ayasofya’ya gitmek için Marmaray’ı kullanabilirsiniz. Ayasofya’ya ulaşabilmek için Marmaray’dan Sirkeci durağında inmeniz gerekiyor. Normal şartlarda Marmaray’dan indikten sonra tramvaya aktarma yapıp iki durak sonra Ayasofya’da olmanız mümkün. Ancak 24 Temmuz’da Sultanahmet’e tramvay girişi olmayacak. Bu sebeple Marmaray’dan indikten sonra Gülhane yönünü takip ederek Sultanahmet’e yürüyebilirsiniz.

Pendik’ten Ayasofya’ya nasıl gidilir? | Maltepe’den Ayasofya’ya nasıl gidilir? | Kartal, Pendik, Maltepe tarafından gelenler öncelikle Kadıköy Tavşantepe metrosuyla Ayrılıkçeşme istasyonuna gitmeli. Ardından Marmaray'a aktarma yapmalısınız. Marmaray'dan ise Sirkeci durağında inmeniz gerekiyor. Normal şartlarda Sirkeci'den tramvaya binebilirsiniz. Ancak 24 Temmuz cuma günü Sultanahmet durağı kapalı olacak. Bu sebep Marmaray'dan Ayasofya Camii'ne yürümeniz gerekiyor.

Avrupa yakasından Ayasofya’ya gidebilmek için Marmaray kullanılabilir. Halkalı, Küçükçekmece, Bakırköy tarafından Marmaray’a binip Sirkeci durağında inebilirsiniz. Marmaray’dan indikten sonra Sirkeci tramvay durağına aktarma yapabilirsiniz. Ancak 24 Temmuz’da Sultanahmet tramvay durağı kapalı olacak. O sebeple Sirkeci’den Sultanahmet’e yürüyebilirsiniz.