Ayasofya’nın özgürlüğü safları netleştirdi

Mustafa Durmaz İstanbul

Fethin sembolü, İslam dünyasının manevi sancağı, Türkiye’nin en büyük hazinesi, ata mirası Ayasofya’nın özgürlüğe kavuşması; safları sıklaştırdı, ittifakları netleştirdi. Türk milleti ve İslam dünyası, 86 yıllık hasreti sona erdiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hayır dualarını iletirken, Batı dünyası Ayasofya’nın zincirlerinden kurtulmasını hazmedemedi. Müslüman ülkelerin birbiri ardına destek mesajları yayınladığı Ayasofya kararına tepki gösteren zillet ittifakı, öfke dolu açıklamalar yaptı.

İstanbul’un başkanı toz oldu

Haçlı’nın safında yer almayı tercih eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu herhangi bir değerlendirme yapmadı. Ayasofya’nın bulunduğu şehrin belediye başkanı olan ve Yunan medyasına “Ayasofya müze olarak kalmalı” diyen CHP’li Ekrem İmamoğlu da karar ile ilgili tek bir kelime etmedi. Aynı İmamoğlu’nun koltuğa oturur oturmaz kilise gezilerine çıkması ve Hristiyanların Noel’ini tebrik etmeyi ihmal etmemesi manidar bulundu. HDP’li Hüda Kaya, Ayasofya’nın kilise olmasını istediği konuşmayı Twitter hesabından yeniden paylaştı. Cennet Mekan Fatih Sultan Mehmed Han’ın emanetine dil uzatan Kaya, “Ayasofya hiçbir şekilde bugün bir iktidarın ya da herhangi bir iktidarın açarız kaparız kafasıyla karar alıp yaptırım uygulayabileceği bir alan değildir. Orası hangi inanç erbabınca kurulduysa o inanç erbabının olması gereken bir yerdir” ifadelerini kullandı.

Aynı kafa aynı düşmanlık

Tarihi kararı “saygısızlık” olarak yorumlayan yazar Elif Şafak, Twitter’dan şunları söyledi: “Ayasofya’nın camiye çevrilmesi çok yanlış ve tamamen siyasi çıkarlar için verilmiş bir karar. Bu toprakların tarihine saygısızlık, insanlık mirasına ve farklı kültürlere saygısızlık. Kapıları herkese eşit şekilde açık bir müze olmalıydı bu değerli mekan.”Türkiye karşıtlığını Ayasofya üzerinden de yapan yazar Orhan Pamuk ise, “Ayasofya’yı yeniden camiye çevirmek, dünyanın geri kalanına ‘artık seküler değiliz’ demektir” açıklamasını yaptı. Ayasofya’nın ibadete açılmasından rahatsız olan emekli tümgeneral Ahmet Yavuz da “Ayasofya’nın müze olmaktan çıkarılması ve cami yapılması kararını benimsemedim” dedi.