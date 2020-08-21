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Gündem Ayasofya’nın ardından bir müjde daha: Kariye Camii de ibadete açılıyor
Gündem

Ayasofya’nın ardından bir müjde daha: Kariye Camii de ibadete açılıyor

Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasının sevincini yaşarken bir müjdeli haber daha geldi. 1945’te Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla müzeye dönüştürülen Kariye Camii Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla yeniden ibadete açılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 08:13:00 -
Ayasofya’nın ardından bir müjde daha: Kariye Camii de ibadete açılıyor

Vesayet döneminde bir bir kapatılan veya müzeye dönüştürülen tarihi camiler yeniden cemaatiyle kavuşmaya başladı.

86 yıllık hasretin ardından Ayasofya Camii 24 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkililerinin katılımıyla kılınan Cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılmıştı. Tüm Müslümanlarda tarif edilmez bir sevinç ve mutluluğa neden olan Ayasofya kararı sonrası bir müjdeli haber daha geldi.

1945 yılında yapılan Bakan Kurulu’nun aldığı kararla müzeye dönüştürülen İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camii yeniden ibadete açılıyor. Bizans döneminden kalma tarihi yapı Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek yeniden ibadethane olarak hizmet verecek.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bizans döneminde inşa edildi

Bizans döneminde 6'ncı yüzyılda ilk kez kilise olarak yapılan Kariye Camii, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul'un fethinin ardından 1511 yılında Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye dönüştürüldü.

Osmanlı döneminde cami olarak hizmet veren Kariye Camii, Cumhuriyet’in ilanından sonra 1945’te yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilmişti. Ancak Kariye Camii, Danıştay 19'uncu Dairesi'nin 2019 yılında aldığı kararla yeniden ibadethane olarak Müslümanlara hizmet vermeye başlayacak.

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