Ayasofya'daki namaza katılmayacağı iddia edilmişti! Muharrem İnce'den dikkat çeken kare
Diyanet İşleri Başkanı Ai Erbaş tarafından Ayasofya Camii'ne davet edilen CHP'li Muharrem İnce, Cuma namazını cami dışında kıldı.
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk cuma namazı için vatandaşların arasında yerini aldı.
Ayasofya'da kılınacak cuma Namazı öncesinde, "Davet gelirse namaza giderim" sözleri ile gündeme gelen CHP'li Muharrem İnce, bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kendisini arayarak cuma Namazına davet ettiğini dile getirdi.
Muharrem İnce, Ayasofya Camii'nin dışında vatandaşların namaz kılması için ayrılan bölümde yerini aldı.