Ayasofya’daki ikonolar ne olacak? | Ayasofya’da resim ve heykeller taşınacak mı?
Ayasofya camine giriş ücretli mi olacak? Danıştay, 1934 yılında alınan Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekli düzenlemelerin yapıldıktan sonra Ayasofya Cami’nin açılacağı tarihi açıkladı. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılacak olması ise akıllara pek çok soruyu getirdi. Ayasofya içerisinde bulunan resim ve ikonoların durumun merak edenler “Ayasofya’daki heykeller ne olacak?” , “Ayasofya’da namaz kılınması için ikonolar kaldırılacak mı?” , “Ayasofya’da bulunan heykeller resimler kaldırılacak mı?” , “Namaz vakitlerinde Ayasofya’daki resimlere heykelle ne olacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Ayasofya’da resim ve heykeller taşınacak mı?” sorusunun cevabı.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Ayasofya içerisinde bulunan resim ve ikonoların durumunu merak etmeye başladı. Peki, Ayasofya’daki ikonolar ne olacak?
Ayasofya’daki ikonolar ne olacak? | Ayasofya’da resim ve heykeller taşınacak mı?
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Ersoy, “Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının önündeki engeli kaldıran Danıştay kararı hayırlı olsun. Bir dünya mirası olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi titizlikle korunmaya devam edilecektir” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ayasofya’da inceleme yapacağı ve çalışmalara hızla başlanacağı öğrenildi. Ayasofya’da bulunan insan figürlü resimler ve heykellerin namaz vakitlerinde açılır kapanır bir perdeyle örtüneceği öğrenildi. İnsan ve Hristiyanlık figürü olmayan resimlerin ise kapanmayacağı, bunların Osmanlı döneminde de kapatılmadığı ifade ediliyor.
Ayrıca Ayasofya’da bulunan heykellerin, ikonaların başka bir yere nakledilmesi kesinlikle gündemde yok.