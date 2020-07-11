Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Ayasofya içerisinde bulunan resim ve ikonoların durumunu merak etmeye başladı. Peki, Ayasofya’daki ikonolar ne olacak?

Ayasofya’daki ikonolar ne olacak? | Ayasofya’da resim ve heykeller taşınacak mı?

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Ersoy, “Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının önündeki engeli kaldıran Danıştay kararı hayırlı olsun. Bir dünya mirası olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi titizlikle korunmaya devam edilecektir” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ayasofya’da inceleme yapacağı ve çalışmalara hızla başlanacağı öğrenildi. Ayasofya’da bulunan insan figürlü resimler ve heykellerin namaz vakitlerinde açılır kapanır bir perdeyle örtüneceği öğrenildi. İnsan ve Hristiyanlık figürü olmayan resimlerin ise kapanmayacağı, bunların Osmanlı döneminde de kapatılmadığı ifade ediliyor.

Ayrıca Ayasofya’da bulunan heykellerin, ikonaların başka bir yere nakledilmesi kesinlikle gündemde yok.