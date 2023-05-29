Ayasofya’da sabah namazı! Seçim zaferi sonrası doldu taştı

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda da oyunu Cumhur İttifakı adayı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. Tüm şehirlerde akşam saatlerinde sokaklarda başlayan karnaval havası, özellikle İstanbul'da sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim kutlamalarının ardından İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı sabah namazında Ayasofya Camii'ndeydi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından kutlamalar sürerken İstanbullu vatandaşlar soluğu Ayasofya Camii'nde aldı.

Sabah saatlerinde yağmura rağmen Ayasofya Camii'nde sabah namazı kılmak isteyenler, içeride büyük bir kalabalık oluşturdu.

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İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünde sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Namazdan sonra Kur'an okuyan Erbaş daha sonrasında cemaate vaaz verdi. Ali Erbaş cemaate yaptığı konuşmada, "Değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar. Fethin 570. yıl dönümü mübarek olsun. Efendimiz aleyhisselamın gönülleri fethiyle başladığı ve Yesrib'in nurlu şehir olan Medine'ye dönüştürüldüğü andan itibaren önce Mekke'nin Fethi sonra Hz. Ömer döneminde Kudüs'ün Fethi oldu." ifadelerini kullandı.

Sabah namazı için Ayasofya'ya gelenler arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da vardı.

Namaz ve duanın ardından Başkan Ali Erbaş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu camiden ayrıldı.