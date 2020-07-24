Ayasofya'da namaza kaç kişi katıldı?

Ayasofya Camii'ndeki 86 yıllık hasret bugün sona erdi. Seccadesini alan yola çıktı, caminin içi ve çevresi tamamen doldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaza katılanların sayısını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiye girerken tilavet secdesi yaparken, daha sonra da Fatiha ve Bakara suresinin ilk 6 ayetini okudu. Ardından 4 müezzin aynı anda Ayasofya'nın minarelerinden azan okudu ve namaza geçildi. Namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kürsüye Fetih Kılıcı ile çıktı. Erdoğan Fatih Türbesi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, bugünkü namaza katılanların sayısını verdi.

Ayasofya'da ilk namaza kaç kişi katıldı?

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ayasofya'yı Cumhur İttifakı olarak büyük bir gayretle aslına döndürmüş olmamız, milletimizin on yıllara sari özlemini gerçekleştirme bakımından çok önemliydi. Az önce resmi rakam olarak aldığım 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş. Bu çok çok önemli. Bundan sonra içeride ve dışarıda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın restorasyon çalışmaları var. Ayasofyamızı çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturacağız. Hep beraber, emeği geçen tüm kardeşlerime gerek burada yargının ortaya koyduğu tavra, Cumhur İttifakı olarak ortaya koyduğumuz tavrın inşallah birlik beraberlik içerisinde devamını diliyorum."