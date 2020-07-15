Ayasofya'da ilk namazı kim kıldıracak?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ayasofya'da ilk namazı kimin kıldıracağını açıkladı. Peki Ayasofya'da ilk namazı kim kıldıracak?
Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine ilişkin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Ayasofya, 86 yıl sonra tekrar cami statüsü kazanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz'da cuma namazıyla birlikte Ayasofya'nın ibadete açılacağını açıklarken, namazı kimin kıldıracağı merak konusu olmuştu.
İlk namazı kim kıldıracak?
Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ayasofya'da 24 Temmuz'daki cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldıracağını ifade etti.