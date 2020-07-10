Ayasofya'da ilk namaz vakti belli oldu mu?

Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınır?

Danıştay, Ayasofya konusunda aldığı kararı açıkladı.

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 86 yıl sonra müze statüsünden çıkarıldı. Haberin ardından Ayasofya'da cami olarak ilk namazın ne zaman eda edileceği merak ediliyor.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla yaptığı toplantıda "Ayasofya Camii için Danıştay kararının ardından inşallah namazımızı kılarız" dedi. Toplantıda ise ilk namazın 15 Temmuz'da kılınması yönünde tavsiyede bulunulduğu iddia ediliyor.

Ayasofyanın önemi ve özelliği nedir?

Ayasofyanın Müslümanlık için yeri büyük. Özellikle İstanbul'un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya için yaptıkları, söyledikleriyle, Ayasofya'nın değeri arttı. Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'nın günümüze kadar gelmesinde büyük rol oynadı.

Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. İlk yapıldığında Megale Ekklesia (Büyük Kilise) olarak adlandırılmış, 5. yüzyıldan itibaren ise Ayasofya (Kutsal Bilgelik) olarak tanımlandı. Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu boyunca hükümdarların taç giydiği, başkentin en büyük kilisesi olarak katedral işlevi gördü.