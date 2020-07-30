Ayasofya'da ilk bayram namazını kim kıldıracak?
Ayasofya'da ilk bayram namazı heyecanı yaşanıyor. 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılan ve 24 Temmuz'da ilk namazın kılındığı Ayasofya Camisi, vatandaşlar için çekim merkezi oldu. Vatandaşlar şimdi Ayasofya Cami'sinde kılınacak olan ilk namazın heyecanını yaşıyor. Peki, Ayasofya'da ilk bayram namazını kim kıldıracak? Diyanet açıkladı. işte detaylar...
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı kıldıracağı açıklandı.
Diyanet İşlerinin twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı kıldırıp, hutbe irad edecektir.
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