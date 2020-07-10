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Gündem

Ayasofya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı

Danıştay'ın Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaliyle ilgili davada bugün kararını açıklaması bekleniyor. Karar olumlu olursa Vakıflar Genel Müdürlüğü devreye girecek, karar olumsuz olursa bu kez de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gündeme gelecek. Takdir her iki formülde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 10:54:00 - 2020-07-10 11:11:04
Ayasofya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra camiye çevirdiği Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrildi. Ayasofya'nın yeniden cami olarak kullanılması uzun süredir gündemi meşgul ediyordu.

Hürriyet'in haberine göre, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği 2016 yılında ikinci kez Danıştay'a dava açmış, Ayasofya’nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 86 yıllık Bakanlar Kurulu kararının iptalini istemişti.

Dernek karardaki Mustafa Kemal'e ait imzanın da sahte olduğunu öne sürmüştü. Danıştay 10. Dairesi'nin bugün bu davayı karara bağlaması bekleniyor.

'Takdir her iki formülde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın'

Danıştay, Ayasofya'yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararını hukuka aykırı bulur ve iptal ederse, tekrar ibadete açılmasının önü açılmış olacak.

Karar 30 gün içinde uygulanacak ve iki yöntemden biri uygulanacak. Takdir her iki formülde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olacak.

Edinilen bilgiye göre birinci formül, Erdoğan'ın Ayasofya'yla ilgili bir kararname çıkarması yönünde olacak. İkinci formüle göre ise; Erdoğan, Danıştay kararını direkt Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne uygulattırabilecek.

Yüksek mahkemeden olumsuz bir karar çıkması durumunda ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya yeniden cami statüsü kazanabilecek ve ibadete açılabilecek.

AK Parti'nin hukukçu milletvekilleri, her ihtimale karşı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi üzerinde de çalışıyor.

İbrahim Kalın'dan Notre Dame örneği

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, dünkü açıklamalarında Ayasofya tartışmalarına Paris'teki Notre Dame'ı örnek göstermişti:

"Notre Dame örneği var. Ayasofya’nın da ibadete açılması, turistlerin orayı ziyaret etmesine mani değil. Dolayısıyla dünya mirasından bir şey kaybetmesi söz konusu değil.”

Ayasofya’daki resimler ibadet etmeye engel midir?
Ayasofya’daki resimler ibadet etmeye engel midir?

Gündem

Ayasofya’daki resimler ibadet etmeye engel midir?

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Yorumlar

enes

millet abdesti almali, seccadesini ve maskesini de alip Aysofya ya gitmeli.. Namazini icerde kilmali... Iste sana cami... Kim kapatirsa kapatsin millet böyle acar demeli... Buna kim karsi cikar? Batili mi? gelsin karsi ciksin,
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