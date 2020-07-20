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İSLAM

Ayasofya’da cuma namazını kim kıldıracak?

86 yıl sonra Ayasofya ibadete açılacak. 24 Temmuz’da Ayasofya Camii’nde Cuma namazı kılınacak. Ayasofya’ya gidip Cuma namazı kılmak isteyenler ise “Ayasofya’da Cuma namazını kim kıldıracak?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. “Ayasofya Camii içerisine kaç kişi alınacak”, Ayasofya’da Cuma namazını kim kıldıracak sorularının cevapları haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 11:50:00 -
Ayasofya’da cuma namazını kim kıldıracak?

1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen Ayasofya hakkında önemli bir karar alındı. Danıştay, 1934 yılındaki kararı iptal etti ve Ayasofya’nın ibadete açılmasına onay verdi. Kararın ardından Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi için hummalı bir çalışma başladı. Ayasofya’da ilk Cuma namazı 24 Temmuz’da kılınacak. Vatandaşlar ise Ayasofya’daki ilk Cuma namazının kimin kıldıracağını merak ediyor.

Ayasofya’da cuma namazını kim kıldıracak?

24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Camii ibadete açılacak. Binlerce kişinin 24 Temmuz’da Sultanahmet’e akın etmesi bekleniyor.

Ayasofya Camii’nde ilk Cuma namazının kim tarafından kıldırılacağı merak konusu. Bu özel günde Ayasofya’da Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.

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