1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen Ayasofya hakkında önemli bir karar alındı. Danıştay, 1934 yılındaki kararı iptal etti ve Ayasofya’nın ibadete açılmasına onay verdi. Kararın ardından Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi için hummalı bir çalışma başladı. Ayasofya’da ilk Cuma namazı 24 Temmuz’da kılınacak. Vatandaşlar ise Ayasofya’daki ilk Cuma namazının kimin kıldıracağını merak ediyor.

Ayasofya’da cuma namazını kim kıldıracak?

24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Camii ibadete açılacak. Binlerce kişinin 24 Temmuz’da Sultanahmet’e akın etmesi bekleniyor.

Ayasofya Camii’nde ilk Cuma namazının kim tarafından kıldırılacağı merak konusu. Bu özel günde Ayasofya’da Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.