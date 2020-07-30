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Ayasofya'da 86 yıl sonra bir ilk daha

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıllık fetret devrinin ardından ilk kez yarın bayram namazı kılınacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 11:15:00 -
Ayasofya'da 86 yıl sonra bir ilk daha

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Tarihi karar sonrası, 24 Temmuz'da ilk cuma namazı kılınarak Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. İlk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla kılındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda davetli ve vatandaş da tarihi günde cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kadınlara ayrılan bölümde namazını eda etti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 3 imam ve 5 müezzin görevlendirildi. 24 saat açık tutulan cami vakit namazlarında da yoğun ilgi görüyor. 86 yıl sonra gerçekleşen tarihi açılışla birlikte Ayasofya Camii vakit namazlarında dolup taşıyor.

Yıllar sonra ilk bayram namazı

İlklerin yaşandığı camide ilk bayram namazı da yarın sabah kılınacak. Vatandaşlar bu kez Ayasofya Camii'nde bayram namazı coşkusunu yaşayacak. İstanbul'da bayram namazı saat 06.33'te kılınacak.

Kaynak: TRT Haber

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Yorumlar

Alparslan 1071

Elhamdülillah
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