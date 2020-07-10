Ayasofya'da 17 Temmuz Cuma günü cuma namazı mı kılınacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'yı ibadete açan kararı imzaladı. Erdoğan, 'Ayasofya Camii'nin yönetiminin Diyanet'e devredildiğini' duyurdu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Namaz kılmak en kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz" dedi.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu kararla beraber Ayasofya Cami olarak ibadete açılmış oldu.

Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu kararname ile uygulamaya dair bir işlem bu. Bununla da bütün camilerin yönetiminde olduğu gibi Ayasofya'nın cami olarak yönetimi de Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiş oluyor.

Ayasofya'nın ibadete açılması tarihi bir olay. Ayasofya bizim kuşağımızın, bizden önceki birçok kuşağın ideallerinde cami olarak açılması gereken bir yapı olarak her zaman yer almıştır. Hedef olarak, hayal olarak, rüya olarak yer almıştı.

"Zincirler Kırılsın Ayasofya Açılsın" bizim gençliğimizin en önemli sloganlarından biriydi.

O dönemlerin gençlik liderlerinden sayın Cumhurbaşkanımız o yıllarda da büyük gayret gerçekleştiren biriydi. Onun Cumhurbaşkanlığı'nda Ayasofya kararı anlamlı.

Danıştay 10'uncu dairesinin başkan ve üyelerini tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımıza kararname için teşekkür ediyorum.

Ne zaman kılmaya gideceksiniz?

En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.

Danıştay'ın iptal etme gerekçesi

Danıştay'ın Ayasofya kararının gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu, tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli bulunduğu, kullanım amacının değiştirilemeyeceği belirtildi.