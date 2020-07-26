Ayasofya üzerinden Türkçülük taslamaya kalkan İsmail Saymaz fena rezil oldu

yeniakit.com.tr Kamuoyunun tepkisinden çekinerek Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılmasını eleştiremeyenler, bir açık arayarak saldıracak nokta bulmaya çalışıyor. Vuracak bir yer arayıp bulamayan Kemalist güruh, bu kez caminin ismine kafayı taktı. Bugünlerde Kemalist geçinen CHP yandaşı İsmail Saymaz, son olarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ismini eleştirmeye kalkıştı. Gazetecilik refleksleri bir hayli zayıf olan ve bir konu hakkında konuşmadan önce araştırma yapması gerektiğini kestiremeyen İsmail Saymaz, Mustafa Kemal zamanında hazırlanan Ayasofya tapusunu hesaba katmayınca fena rezil oldu.

“Dilimizde böyle bir yazım şekli yok”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bizler Türk’üz ve bizim dilimiz Türkçe” diyen İsmail Saymaz, Türkçe’de böyle bir yazım şekli olmadığını iddia etti. Saymaz, “Doğrusu, Büyük Ayasofya Camisi’dir” ifadelerini kullandı.

Tapudan haberi yok

İslami hassasiyet gösterilmeden yapılan inkılapların neticesinde kapatılan onlarca camiden birisi olan Ayasofya, Mustafa Kemal’in talimatıyla müze haline getirildi. Buna karşın, 1936 senesinde hazırlanan tapuda, Ayaosfya’nın ismindeki cami ifadesi korundu. Tapuda isim olarak, “Ayasofyayı Kebir Camii Şerifi” ifadesi yer aldı.

İyice zayıflayan ve kamuoyunda ciddi bir karşılığı kalmayan Kemalizm’in propagandasını yapıp Türkçülük taslayan İsmail Saymaz’ın, Mustafa Kemal zamanında hazırlanan tapudaki isimden haberi olmadan, “Dilimizde böyle bir yazım şekli olmadığını” savunması, ilim seviyesini bir kez daha gözler önüne serdi.