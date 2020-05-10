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Gündem

Ayasofya paylaşımı yapan Fahrettin Altun'dan manidar mesaj: Az daha sabır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Ayasofya Camii fotoğrafıyla, “Özledik! Ama az daha sabır. Birlikte başaracağız...” paylaşımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 12:57:00 -
Ayasofya paylaşımı yapan Fahrettin Altun'dan manidar mesaj: Az daha sabır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından gündeme bomba gibi düşen manidar bir paylaşımda bulundu.

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinin nişanesi olan Ayasofya Camii’nin fotoğrafını paylaşan Altun, “Özledik! Ama az daha sabır. Birlikte başaracağız...” notunu düştü.

İşte Fahrettin Altun'un o paylaşımı:

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