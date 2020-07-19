Ayasofya kararının ardından İslam dünyası harekete geçti!

Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra yeniden müminlerle buluşması İslam dünyasında da büyük bir sevinçle karşılandı. Dini liderler, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a gönderdikleri tebrik mektuplarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, Erbaş'ı telefonla arayıp tebrik ederken, Avustralya İslam Konseyi Federasyonu Başkanı Dr. Ratep Jneid ise gönderdiği tebrik mektubunda, karara olan desteklerini iletti. Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği adına Başkan Vekili Hafız Şakir Efendi Fetahu da mektubunda, kararın bütün Müslümanları sevindirdiğini belirterek, "Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya Müslümanları ve mazlumlar nezdinde yükselen bir yıldız ve vazgeçilmez bir ümit kaynağı olduğu" ifadelerine yer verdi.

Ayasofya tüm insanlığı kucaklayacak

Litvanya Müslüman Dini Dernekler Meclisi adına tebrik mektubu gönderen Litvanya Müftüsü Aleksandras Beganskas ise Ayasofya Camii'nin İslam alemi açısından önemini ve Fatih Sultan Mehmet Han tarafından tüm İslam alemine vakfedilmiş bir mabed olduğunu hatırlatarak, "Biz inanıyoruz ki bu mübarek cami tüm insanlığı kucaklayacaktır" ifadelerini kullandı. Yurtdışı Filistinli Alimler Derneği ise karardan duyulan memnuniyeti, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması esaret altında olan El-Aksa Camii'nin kurtuluşuna işarettir' açıklaması takdire şayandır" ifadeleriyle dile getirdi. Fas Alimler Birliği de mektubunda Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasına karar veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm mahkemeleri, Türk halkını ve İslam alemini tebrik etti. Umman Sultanlığı Başmüftüsü Ahmet Hamadı el Khlili, Güney Afrika'nın Lenasia kentindeki Uluslararası İslam Üniversitesi, Darül Ulum Zekariyya'nın Rektörü Şubeyr Ahmet Al-Saloci ve Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı Filistinli Dr. Abdulhadi Sait al Ağa ise mektuplarında Erdoğan'a teşekkür ederek, memnuniyet ve sevinçlerini dile getirdi.

Katolik rahipten övgü

Katolik bir rahip de olan Uluslararası Kudüs Adalet ve Barış Komitesi Başkanı Manuel Musellem de Erdoğan’ın Ayasofya’yı camiye çevirme kararıyla tarihi binanın haysiyet ve onurunu artırdığını söyledi. Musellem sosyal medya hesabında paylaştığı Hristiyanlara hitabeden video kaydında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya Kilisemizin haysiyet ve onurunu artırdığının farkına varın” ifadelerini kullandı. Dünyadaki Hristiyanları Türkiye’nin Ayasofya’yı cami olarak ibadete açma kararını takdir etmeye davet eden Musellem, “Erdoğan, Ayasofya’yı herkesin ayakları altında çiğnenen bir müzeden, içinde Allah’ın adının anıldığı ve yüceltildiği, sevgi ve saygı duyulan camiye çevirdi” dedi. (Yeni Şafak)