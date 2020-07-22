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Dünya

Ayasofya kararını hazmedemediler! Yunanistan'dan yeni girişim

Türkiye'nin Ayasofya'yı yeniden ibadete açma kararının ardından, söz konusu kararın Türkiye'nin iç meselesi olduğunu unutan Yunan hükümeti, kuracağı yeni çalışma grubuyla yeni bir eylem planına hazırlanıyor. Bu çalışmalar kapsamında Türkiye, öncelerde olduğu gibi Batılı Yunanistan destekçilerine şikayet edilecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 23:36:00 -
Ayasofya kararını hazmedemediler! Yunanistan'dan yeni girişim

Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açma kararı sonrası Yunanistan'ı hazımsızlık tuttu. Konuyla ilgili Yunanistan Dışişleri ve Kültür Bakanları Nikos Dendias ve Lina Mendoni, 10 gün içinde yakın gelecek için özel bir eylem planı önerecek küçük bir çalışma grubunun oluşturulmasını kararlaştırdıklarını açıkladı.

Star.com.tr'nin yer verdiği habere göre, Dışişleri Bakanı Dendias yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu anıt (Ayasofya), elbette Yunanlar için özel bir önem ve değer taşıyor. Bu meseleyi, Avrupa vatandaşları ve dünya topluluğunun vatandaşları olarak, tüm uluslararası kuruluşlarla ve elbette UNESCO ile konuşacağımız uluslararası girişimlerle gündeme getirmeye karar verdik."

Toplantıya Yunanistan'ın UNESCO Büyükelçisi Maria Diamantopoulou, UNESCO Yunan Ulusal Komisyonu Başkanı Ekaterini Tzitzikosta ve diğer yetkililer de katıldı.

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