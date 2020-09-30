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Gündem Ayasofya kararını hâlâ hazmedemiyorlar! Karanlık Oda da sözcüleri oldu
Gündem

Ayasofya kararını hâlâ hazmedemiyorlar! Karanlık Oda da sözcüleri oldu

ABD Rum Ortodoks Kilisesi, Türkiye’nin Ayasofya’yı cami olarak ibadete açmasını halen hazmedemedi. BM’ye dilekçe veren Ortodoks kilisesinin sözcülüğünü de, Türkiye’nin bağımsızlığını kötülemek isteyen “bağımlı” Oda TV üstlendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 17:50:00 - 2020-09-30 17:55:30
Ayasofya kararını hâlâ hazmedemiyorlar! Karanlık Oda da sözcüleri oldu

Yurt dışından emir alan eski Türkiye’nin özlemini duyan kesimler, bağımsızlığını ve geleceğini korumaya çalışan yeni Türkiye’nin hamlelerini hazmedemiyorlar. Yıllardır Müslümanların kanayan yarası olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin aslına rücu etmesi ve tekrar ibadete açılmasının ardından Türkiye’nin artık tamamen kendi bildiğini okuyan bir güç olduğunu anlayan hazımsızlar, Ayasofya kararını geri çevirmek için ellerinden geleni ardına koymuyor.

Son olarak Amerika Rum Ortodoks Kilisesi, Birleşmiş Milletler’e (BM) bir dilekçe sunarak, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararından döndürülmesi için Türkiye’ye BM, UNESCO ve üye devletlerden baskı yapılmasını istedi.

Amerika Başpiskoposu Elpidophoros ise, kilise olarak inşa edilen Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini “Türkiye’nin Hristiyan kültürel mirasını zimmetine geçirmesi” olarak niteledi. Elpidophoros, “Bu durum bizim için çok ağır” dedi.

Sözcülüğünü yapmak karanlık Oda’ya düştü

Amerika Rum Ortodoks Kilisesi’nin bu kararının ardından, Türkiye’nin bağımsızlığını hazmedemeyen içimizdeki Rum yanlıları da rahat durmadı. Kilisenin adeta sözcülüğünü üstlenen Oda TV isimli eski Türkiye aşığı vesayetçilerin temsilcisi, “Ayasofya kararında sürpriz gelişme” diyerek tepki çeken bir başlıkla haberi duyurdu.

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