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Ayasofya kararı sonrası gelir azalacak diyenlere Kaplan'dan tokat gibi cevap

Yazar Yusuf Kaplan Ayasofya kararı sonrası turistik gelirler azalacak diyenlere, "Kaç paralık adamsınız?" diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 00:23:00 - 2020-07-13 00:53:49
Ayasofya kararı sonrası gelir azalacak diyenlere Kaplan'dan tokat gibi cevap

Danıştay kararıyla hukuki olarak müze statüsünden cami statüsüne tekrar kavuşan Ayasofya Camii ile ilgili olarak "müzeden gelen gelir artık yok" diyerek karşı çıkanlara sert tepki gösteren yazar Yusuf Kaplan, "Ayasofya’nın açılmasına turistik gelirlerimizin azalacağını düşünerek karşı çıkanlar, kaç paralık adamdır? Ayasofya’nın özgürlüğüne kavuşmasına karşı çıkanlar, celladına âşık olduklarının, zihnen özgürlüklerini yitirdiklerinin farkındalar mı acaba?" dedi.

 

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