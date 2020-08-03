Ayasofya kararı Saymaz'ı fena sarstı: İkinci Fatihi açıkladı

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Sözde gazeteci İsmail Saymaz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Ayasofya Camii'nin ikinci Fatihi olarak Mustafa Kemal'i işaret etti.

Saymaz, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da emeği geçen Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip dua etti. Diyor ki Mustafa Kemal için "vefat edenin arkasından dua edilir." Mustafa Kemal bu tarihi kesitte sadece vefat eden bir şahsiyet değildir. Mustafa Kemal Ayasofya'nın ikinci Fatihi'dir. Mustafa Kemal olmasa Diyanet İşleri Başkanı o hutbede konuşamazdı. Vefat eden Mustafa Kemal değil, Erbaş'ın zihniyetidir." dedi.

Ayasofya Camii 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrildi. Geçtiğimiz ay Danıştay'ın kararı ile tekrar ibadete açıldı.