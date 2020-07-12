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Siyaset

Ayasofya kararı erken seçim için mi? AK Parti’den flaş açıklama

Ayasofya Camii’nin tekrar ibadete açılmasını siyasete bağlayarak erken seçim çığırtkanlığı yapanların iddialarını yorumlayan Muharrem Sarıkaya, AK Partili yöneticilerin konuya dair görüşlerini köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 11:51:00 - 2020-07-12 11:43:50
Ayasofya kararı erken seçim için mi? AK Parti’den flaş açıklama

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ayasofya kararının birçok konuya etkisi olması beklenirken kulisler de bir anda hareketlendi. Ankara'da Ayasofya kararı sonrası 'Erken seçim mi var?' sorusu konuşulmaya başlandı.

İktidarın bu kararı erken seçim için aldırdığı iddiaları muhalifler tarafından ortaya atılırken, AK Parti'nin erken seçim olmadığını defalarca açıklamasına rağmen seçimin kapıda olduğu ileri sürüldü.

Ankara'da pek çok milletvekilinin de 'seçim' beklentisinde olduğunu belirten Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yazısında bu konuya açıklık getirdi.

AK Partili yöneticiler: Karar seçime yönelik değil

Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı ile sıklıkla görüşen milletvekilleri ve parti yöneticileriyle yaptığım sohbetten çıkardığım sonuç şu ki Ayasofya adımı erken genel seçime yönelik değil.

Sadece bu konuda değil, başkaca atılan adımların da erken genel seçim ile anılmasından da rahatsızlar.

Çünkü erken seçim söylentisinin birçok olumsuz gelişmeyi de beraberinde getirdiğinin farkındalar."

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Yorumlar

Ya ahiret

Karar seçime yönelik degil.. yarışa girse yalanda birinci olur sadece seçime yönelik degil elbet hıristiyan aleminin baskısı ve ekonomideki gocuk için iyi bir gerekçe olur . Slogan aynen su biz iyi ışık dış düşman bize zarar veriyor bizi destekleyin din elden gidiyor.. tamam hadi dünyanızı kurtardınız ya ahiret ahirette nasıl manevra yapacaksınız
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Serhat

Adamlar manyakmı hazır kazanmışken ve faha3 yıl varken seçime gitsin
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