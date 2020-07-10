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Ayasofya kararı açıklandı mı? Ayasofya ibadete açıldı mı?

Ayasofya kararı açıklandı mı? Ayasofya kararı saat kaçta açıklanacak? Ayasofya’da ilk namazın ne zaman kılınacak? Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya’nın müze olmasını düzenleyen 1934 sayılı kararın iptali için açılan davada Danıştay’ın Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesine ilişkin karar verdiği söylenirken, Ayasofya’da ilk namazın ne zaman kılınacağı da merak edilmeye başlandı. İstanbul'un fethinin simgesi ve Fatih Sultan Mehmet’in emaneti olan Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrildi. Danıştay’a görülen Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin davanın sonucu bugün açıklanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 11:40:00 - 2020-07-10 11:40:52
Ayasofya kararı açıklandı mı? Ayasofya ibadete açıldı mı?

Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethiyle birlikte camiye çevirdiği Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrildi. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği 2016 yılında ikinci kez Danıştay'a dava açmış, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 86 yıllık Bakanlar Kurulu kararının iptalini istemişti. Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağına dair davanın son duruşması 2 Temmuz’da Danıştay 10. Dairesi'nde görülmüştü. Danıştay’ın Ayasofya kararı 15 gün içinde açıklanacağı söylenmişti. 

Ayasofya kararı açıklandı mı? Ayasofya ibadete açıldı mı?

Ayasofya kararı bugün açıklanacak. Yapılan çalışmalar sonucunda Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararını bugün saat 16.30 itibarıyla açıklaması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre birinci formül, Erdoğan'ın Ayasofya'yla ilgili bir kararname çıkarması yönünde olacak. İkinci formüle göre ise, Erdoğan Danıştay kararını direkt Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne uygulattırabilecek. Yüksek mahkemeden olumsuz bir karar çıkması durumunda ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya yeniden cami statüsü kazanabilecek ve ibadete açılabilecek. AK Parti'nin hukukçu milletvekilleri, her ihtimale karşı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi üzerinde de çalışıyor. Ayasofya'nın ibdete açılmasıyla birlikte Ayasofya'da ilk namazın 15 Temmuz günü kılınacağı söyleniyor.

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