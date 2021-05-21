Ayasofya İmamı'na 'boynun devrilsin' diye beddua etmişti... Hadi Özışık'a bir şok da kendi müdüründen!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldığı videoları ile gündeme gelen Sedat Peker'in algı oyunlarına ortak olan İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık ve kardeşi Süleyman Özışık'a kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Yalanları ortaya çıkan Hadi Özışık'ın yorumculuk yaptığı televizyon kanalları Habertürk Tv ve Tv 100 ile yolları ayrıldı. Öte yandan Hadi Özışık'ın kardeşi Süleyman Özışık'ın da Türkiye gazetesindeki yazılarına son verildi. Son darbeyi ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, üyelikten kovarak vurdu.

Sorumlu yazı işleri müdürü de istifa etti

Sedat Peker'in ifşası ile maskesi düşen Hadi Özışık, sahibi olduğu internet sitesinden bir ayrılık haberi geldi.

Hadi Özışık'ın sahibi olduğu gazeteciler.com’un Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cuma Obuz görevinden istifa etti.

İstifa kararını Twitter’dan paylaştığı mesajla duyuran Obuz, şu ifadeleri kullandı:

“İnternethaber yayın grubuna ait Gazetecilercom sitesinde yürüttüğüm Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü görevimden istifa ettim! 20 ay boyunca beraber çalıştığım herkese teşekkür ediyorum.”

'Boynun devrilsin' diye beddua etmişti! 'İlahi adaletin tecellisi' yorumları...

Hadi Özışık, Ramazan ayından önce Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef alarak yine tüm tepkileri üstüne çekmişti. Özışık, muhalif çevrelerin başlattığı Boynukalın'ı linç kampanyasına, bir adım öte giderek, 'Senin boynun devrilsin' bedduasıyla katılmıştı. Özışık, kendisini eleştiren bir izleyicisine de ağza alınmayacak sözlerle küfür etmişti. Gelen tepkilerden sonra ise Sedat Peker'in düşürdüğü maskesini takarak, 'Ben 28 Şubat'tan beri bu davanın savunucusuyum' demişti.