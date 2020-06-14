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Gündem

Ayasofya ile ilgili bomba sözler! 'Cumhurbaşkanımızdan sonra gelen etkili bir isimden aldığım bilgiye göre...'

İstanbul'un fethi kutlamalarında içinde Fetih Suresi okunan Ayasofya'nın statüsü ile ilgili tartışmalar devam ederken gazeteci Ahmet Anapalı'dan flaş bir çıkış geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 17:19:00 -
Ayasofya ile ilgili bomba sözler! 'Cumhurbaşkanımızdan sonra gelen etkili bir isimden aldığım bilgiye göre...'

Ayasofya'nın statüsü ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Danıştay 10. Dairesi, 1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla müze yapılan Ayasofya'nın, yeniden cami olması için açılan davada hükmünü vermeye hazırlanıyor. Karar duruşması 2 Temmuz'da yapılacak. Bu kararın öncesinde dikkat çeken bir açıklama geldi.

24 Tv'de Kayıt Dışı programında konuşan Ahmet Anapalı, Ayasofya ile ilgili çok çarpıcı bir detay paylaştı.

Anapalı yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın halılarının hazır olduğu yönünde görüş bildirmiştim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ülkede en etkili ve söz sahibi bir isim ile yapmış olduğum özel bir sohbette öğrendim. 7 bin metrekarelik bir alan Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in dönemindeki gibi Ayasofya'nın halıları gül desenli ve erguvani bir renk olacak. Parası devlet tarafından verilmeyecek. Özel bir isim tarafından karşılanacak. Danıştay'dan geçecek. Aksi bir şey beklenmiyor. Caminin üst tarafı tedavi edilecek" dedi.

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Yorumlar

semih

İnşaallah
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serdar-1.

danıştaydan geçmezse,yinede eyt danıştay sizler kim oluyorsunuzda bu kararı veriyorsunuz dermi,yoksa danıştayın kararını uygularmı?
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