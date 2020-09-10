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Gündem Ayasofya için temyiz yolu kapanmıştır
Gündem

Ayasofya için temyiz yolu kapanmıştır

İletişim Başkanlığı, “Ayasofya Camii’nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 10:12:00 -
Ayasofya için temyiz yolu kapanmıştır

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında “Ayasofya Camii’nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği” yönünde haberler yer aldığı belirtildi. Söz konusu haberlerin “kesinlikle gerçeği yansıtmadığı” ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Zira mezkur dairece, 2 Temmuz 2020 tarihinde verilen iptal kararını temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla karar kesinleşmiştir. Bunun dışındaki kişi ya da kurumların davada temyiz hakkı da bulunmamaktadır.”

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