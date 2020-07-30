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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra ilk bayramına hazır

Ayasofya Camii ve çevresinde, Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 22:12:00 -
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra ilk bayramına hazır

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresinde, Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Açılışın yapıldığı günden beri cami içi ve dışında temizlik ile hijyen konusunda çalışmalarını sürdüren Fatih Belediyesi ekipleri, Ayasofya-i Kebir Camii`ni 86 yıl sonra ilk bayramına hazırlıyor.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğle namazının ardından caminin içi ve çevresinde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultanahmet Camii arasındaki alan da özel solüsyonlu sularla yıkanıp dezenfekte edilerek, yarın eda edilecek bayram namazına hazırlandı.

Dezenfekte çalışmasının ardından Isparta'dan getirilen gül suyu, Ayasofya-i Kebir Camii`nin duvarlarına ve halılarına püskürtme yöntemiyle sıkıldı.

Temizlik ve dezenfeksiyon çalışması nedeniyle 14.00-15.00 saatleri arasında camiye ziyaretler durduruldu. Bu sırada caminin önünde ziyaret için bekleyen kalabalığın yoğunlaştığı görüldü.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından cami, ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

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