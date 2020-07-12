Ayasofya Camisinin orijinal adı ne? Ayasofya'nın adı değişecek mi?
Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in kılıç hakkı olarak üzerine vakfiye kurdurduğu bir camidir. Müslümanların ezan sesiyle bütün dünyaya ayak seslerini gümbür gümbür duyurduğu Ayasofya camii, bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Son zamanlarda sosyal medyada da bu konu hakkında fikirlerini bildirenler, Ayasofya'nın adı konusunda da konuşuyor. Bu konu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a da soruldu. Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetinde Ayasfoya hangi isimle anılıyor? Ayasofya vakfiyesinin detayları neler? İşte merak edilen Ayasofya vakfiyesi detayları ve Fatih vakfiyenamesi...
Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti olarak bıraktığı ve işlevinin dışında kullanıldığında helal olmadığını belirttiği kılıç hakkı görünen bir camidir. Bütün dinler için büyük bir öneme sahip olan İstabul'un Müslümanlar tarafından fethedilmesi aynı şekilde Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi diğer din mensupları tarafından bir sorun olarak kabul edileceği için Fatih Sultan Mehmet, fethettiği gün, ilerleyen süreçte çıkabilecek olan sorunlar için vasiyet etmiş ve vakfiye kurmuştur.
Bu vakfiyede ve tapu evrakında Ayasofya için kullanılan tabir "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi"dir. Bu ismin kullanılıp kullanılmayacağı ya da yerine farklı bir isim getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sorulan soruları Erbaş büyük bir titizlikle cevapladı. Erbaş; "Orijinal isminin devam etmesi daha doğru olur. Çünkü 1453 yılından itibaren Ayasofya-i Cami-i Kebiri (Büyük Ayasofya Camii) olarak hep devam etmiş. O konuda herhangi bir değişiklik şu an itibariyle söz konusu değil" dedi.