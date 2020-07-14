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Aktüel

Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili çalışmaları değerlendirme toplantısı

Toplantı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-14 18:27:23 -
Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili çalışmaları değerlendirme toplantısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısında, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Yerlikaya, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılması gereken çalışmaları değerlendirmek üzere koordinasyon toplantısındayız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, İstanbul Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin fotoğraflar da yer aldı.


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