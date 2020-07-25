Ayasofya Camii'yi hazmedemeyen Orhan Aydın böyle kin kustu
Sözde sanatçı Orhan Aydın, Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasını hazmedemeyerek tepki çeken sözler sarf etti.
Ayasofya yeniden cami olarak ibadete açıldı, hasret son buldu. Ayasofya'da kılınan ilk namaz büyük yankı uyandırdı.
Sözde sanatçı Orhan Aydın ise, Ayasofya hazımsızlığını kin kusarak dışa vurdu.
Aydın, sosyal medya hesabından tepki çeken tweetler attı.
Ayasofya'da kılınan namaz için "laikliğin cenaze namazı" ifadesini kullanan Aydın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a da saldırarak "“Ali Erbaş yalnız değildir' diyorlar... Kesinlikle haklılar... Arkasında tüm dinci-kinci-yobaz, şeriat isteyen vakıflar, cemaatler ve AK Parti-MHP saltanatı var." şeklinde tepki çeken iddialarda bulundu.
İşte o skandal paylaşımlar: