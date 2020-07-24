Ayasofya Camiisine kaç kişi katıldı? Cuma namazı için Ayasofya Camiisinde kaç kişi var?

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, yayımlanmasından sonra Ayasofya Camii’nde ilk namazın 24 Temmuz’da cuma namazı ile açılacağı açıklanmıştı. Tarihi gün geldi. Hem yurt içinden hem de yurt dışından vatandaşlar Ayasofya Camiisinde cuma namazı kılmak için tarihi yarımadayı akın etti.

Ayasofya Camii'de kaç kişi namaz kılacak?

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazı idrak edilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Değerli Misafirlerimiz, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu." duyurusunu yaptı. Yerlikaya, Twitter'dan, "Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak." mesajını paylaştı. Ayasofya Camiisinde namaz kılmak isteyenlerin sayısının milyonları bulduğu söyleniyor.