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Gündem

Ayasofya Camii'nin minberine asılan yeşil sancaklar bakın ne anlama geliyor!

Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden cami olarak ibadete açılan Ayasofya'da minbere yeşil sancaklar asıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 23:54:00 -
Ayasofya Camii'nin minberine asılan yeşil sancaklar bakın ne anlama geliyor!

Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya yeniden cami olarak ibadete açıldı.

İlk namaz için hazırlıklar sürerken Ayasofya'da minbere yeşil sancaklar asıldığı görüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Araştırmacı Yazar Ahmet Anapalı bu yeşil sancakların hilafetin sembolü olduğunu söyledi.

Anapalı, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bilmeyenler için söylüyorum Ayasofya Camii’nin minberine asılan bu yeşil sancaklar HİLAFETİN sembolüdür."

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