Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra bir ilk
Ayasofya Camii'ne 87 sene aranın ardından ilk kez mahya asıldı. Yarın yanacak olan mahyada, Kelime-i Tevhid yani 'La İlahe İllallah' (Allah'tan başka ilah yoktur) yazıyor.
Ramazan ayında camileri süsleyen 450 yıllık Osmanlı geleneği mahyalar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanıyor. Bu sene "Şifa Ayı Ramazan" temasıyla hazırlanan mahyalar, cami minarelerini aydınlattı.
87 sene sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii de mahya ile taçlandı. Ayasofya Camii'ne asılan "La ilahe illallah" (Allah'tan başka ilah yoktur) yazılı mahya, yarın akşam ezanıyla birlikte Kadir Gecesi şerefine yakılacak.
Mesleğin son ustası hazırladı
İlk defa Sultan 1. Ahmet döneminde Sultanahmet Camii'ne asılan mahyaların son temsilcisi olan ve 49 yıldır mahya hazırlayan Kahraman Yıldız, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştıklarını ve İstanbul Valiliği koordinatörlüğünde Ayasofya-i Kebir Camii mahyasını hazırladıklarımı söyledi.
Ayasofya'nın mahyasını Ramazan'ın başına yetiştiremediklerini belirten Yıldız, "Gece gündüz çalışarak Ayasofya-i Kebir Camii'ne bir takım hazırladık. Mahyayı asmak Kadir Gecesi'ne denk geldi. Kadir Gecesi'ndeki yazımız 'La ilahe illallah' olacak. 15 gün boyunca gece gündüz çalışarak mahyayı Kadir Gecesi'ne yetiştirdik" dedi.