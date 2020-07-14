Ayasofya Camii İmamı Ferruh Muştuer kimdir? Ferruh Muştuer nerede görev yaptı?

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul’un fethinin simgesi Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti olan Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etti. İbadete açılacak olan Ayasofya'nın imamlarından birinin Ferruh Muştuer olacağı konuşulacağı yer alıyor. Peki Ferruh Muştuer kimdir?

Ferruh Muştuer, 1971 yılında Kütahya'da dünyaya geldi. Hafızlık ve lise tahsilini Kütahya'da tamamladı ve 1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başladı. 2006-2010 yılları arasında Avusturya'da din görevlisi olarak görev alan Feruh Muştuer İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü'nü tamamlayarak icazet aldı. 2015 yılında Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu. 2013 yılından bu yana İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olarak görev yapıyor.