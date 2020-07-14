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Biyografi

Ayasofya Camii İmamı Ferruh Muştuer kimdir? Ferruh Muştuer nerede görev yaptı?

Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle 86 yıllık hasrette sona erdi. Ayasofya aslına yani camiye dönüştürüldü. Ayasofya’nın camiye çevrilmesinden sonra Fatih’in emaneti olan Ayasofya Camii’nde görev alacak imam ve müezzinlerin kimler olacağı merak ediliyordu. Ayasofya Camii İmamı Ferruh Muştuer olacağı söyleniyor. Peki Ayasofya Camii İmamı Ferruh Muştuer kimdir, nerelidir? Ferruh Muştuer nerede görev yaptı?

Yeniakit Publisher
2020-07-14 09:20:00 - 2020-07-14 09:21:11
Ayasofya Camii İmamı Ferruh Muştuer kimdir? Ferruh Muştuer nerede görev yaptı?

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul’un fethinin simgesi Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti olan Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etti. İbadete açılacak olan Ayasofya'nın imamlarından birinin Ferruh Muştuer olacağı konuşulacağı yer alıyor. Peki Ferruh Muştuer kimdir?

Ferruh Muştuer, 1971 yılında Kütahya'da dünyaya geldi. Hafızlık ve lise tahsilini Kütahya'da tamamladı ve 1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başladı. 2006-2010 yılları arasında Avusturya'da din görevlisi olarak görev alan Feruh Muştuer İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü'nü tamamlayarak icazet aldı. 2015 yılında Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu. 2013 yılından bu yana İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olarak görev yapıyor.

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