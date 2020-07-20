Ayasofya Cami 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılıyor. İstanbul’un dört bir yanından binlerce kişinin Sultanahmet’e akın etmesi bekleniyor. Koronavirüs salgını sebebiyle Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya’da önemli tedbirler alınacak. Peki, Ayasofya Cami’ne Cuma namazı için kaç kişi alınacak.

Ayasofya Camii içinde kaç kişi namaz kılacak?

Ayasofya Camii’nde 86 yıl sonra Cuma namazı kılınacak. Koronavirüs salgını sebebiyle camiye sınırlı sayıda kişi alınacak. Normal şartlarda camii içerisine 3-4 bin kişi alınabilecek kapasitede. Ancak salgın sebebiyle sosyal mesafe kuralına riayet edilecek. Bu sebeple 24 Temmuz Cuma günü camiye 500 kişi alınacak.

Binlerce vatandaşın Cuma namazı için Ayasofya’ya gelmesi bekleniyor. Bu sebeple Cuma namazı için Ayasofya’ya gelenler sosyal mesafe kuralına uyarak Sultanahmet Meydanı’nda namaz kılacak.