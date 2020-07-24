Ayasofya Camii, FETÖ'cü hain Can Dündar'ı çıldırttı: 'Buyurun Lozan'ın cenaze namazına'

Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması, vatan haini FETÖ'cü Can Dündar'ı çılgına çevirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dindarları küstürmemek adına gerçek düşüncelerini saklayan muhalefeti seccadede hizaya getirdiğini söyleyen Dündar, "Şimdi buyurun Lozan'ın cenaze namazına" dedi.

"Cumhuriyetin yerine Hilafete..."

Dündar, "İslamcıların asırlık bir Lozan antipatisi vardır. Çünkü Lozan sadece savaşı bitiren anlaşma değildir. Dine dayalı bir imparatorluğun yerine laik bir cumhuriyetin kuruluş senedidir. Türkiye'nin batıya kabul vizesidir. Müzeden camiye çevrilen Ayasofya'da ilk namazın Lozan Antlaşması'nın imza tarihi olan 24 Temmuz'a denk getirilmesiyle verilmek istenen mesaj çok açık. Bu namazla sadece müzenin yerine cami ibadete açılmıyor. Laikliğin yerine siyasal İslam'a, cumhuriyetin yerine Hilafete, batının yerine Orta Doğu'ya yol açılıyor." diyerek "İslamcı hareketin son dönemdeki en büyük siyasal şovu bu." iddiasında bulundu.

"Erdoğan muhalefeti seccadede hizaya getirdi"

CHP'ye de sert çıkan Dündar, "Dindarları küstürmeyelim yaklaşımıyla laiklikten bir taviz daha verdiler. Böylece Erdoğan'ın muhalefeti seccadede hizaya getirme projesine dolaylı destek oldular." ifadesini kullandı.

"Kim derdi ki..."

Dündar, hazımsızlığını şu sözlerle devam ettirdi:

"Kim derdi ki Ayasofya'yı müzeye çeviren liderin partisi, 24 Temmuz'u Ayasofya'da ibadetle kutlayacak ya da kutlanmasına göz yumacak. Şimdi buyurun Lozan'ın cenaze namazına."